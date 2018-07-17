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Биржи США закрылись 16 июля разнонаправленно на фоне отчетов и встречи Трампа с Путиным
07:35 17.07.2018 |
Фондовые индексы США в понедельник не показали единой динамики на фоне отчетов компаний и долгожданной встречи президента США с российским коллегой, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,18%, до 25064,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,26%, до 7805,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,1%, до 2798,43 пункта.
Банковский гигант Bank of America сообщил о росте чистой прибыли за второй квартал на 33%, или 0,63 доллара на акцию против 0,44 доллара годом ранее.
"Пока мы видели только отчеты ряда системных банков, данные довольно хороши и отражают отличную активность. Достойно выглядят и данные по рознице, отражая хорошую форму потребителей, которая может поддержать экономический рост", - сказал агентству MarketWatch главный инвестиционный стратег Janney Capital Management Марк Лускини (Mark Luschini).
Инвесторы следили также за новостями из Финляндии, где впервые встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Лидеры России и США сначала более двух часов вели переговоры один-на-один, потом пообедали в расширенном составе и выступили перед журналистами.
Кроме того, в понедельник стало известно, что объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении вырос на 0,5%, как и ожидалось.
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