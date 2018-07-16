Финансовые новости
- |
- 16.07.18
- |
- 22:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США выросли 13 июля на фоне статистики и отчетов банков, NASDAQ обновил рекорд
07:19 16.07.2018 |
Фондовые индексы США в пятницу незначительно выросли на фоне финотчетов крупных американских банков и внутренней статистики, однако NASDAQ смог обновить рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,38%, до 25019,41 пункта, впервые за месяц преодолев отметку в 25 тысяч пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,03% и составил 7825,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,11%, до 2801,31 пункта.
Чистая прибыль Wells Fargo за второй квартал сократилась на 11%, до 5,186 миллиарда долларов или 0,98 доллара на акцию против 1,08 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,12 доллара за акцию.
Прибыль Citigroup за квартал, наоборот, выросла на 16%, до 4,49 миллиарда долларов, или 1,63 доллара на акцию. В свою очередь, JP Morgan Chase отчитался о рекордной прибыли в размере 8,316 миллиарда долларов (рост на 18%). Прибыль на акцию составила 2,29 доллара против прогнозов в 2,22 доллара.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле снизился до 97,1 пункта с 98,2 пункта в июне. Эксперты ожидали снижения до 98,1 пункта. Потребительские цены в стране в июне выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, а в месячном выражении - на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%.
Кроме того, инвесторы следили за новостями из Великобритании, с премьер-министром которой Терезой Мэй встретился в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в интервью газете Sun Трамп заявил, что Мэй не прислушалась к его советам о переговорах по выходу из ЕС и выразил уверенность, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным" премьер-министром. Позже Трамп назвал отношения с Мэй "очень крепкими".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
|Когда ГБР начнет копать под МВД
|Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов
|«Нафтогаз» не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 16 июля продолжил неспешный рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.07.18
|Депозитные ставки для физлиц 16.07.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 16 июля составил 26.2082 грн
|Курс валют по карточным операциям 16.07.18
|Биржи АТР закрылись 16 июля в основном снижением на статистике из КНР
|НБУ продал 13 июля банкам депозитные сертификаты на 14 815 млн гривен
Это интересно
|Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
|Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go
|В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями