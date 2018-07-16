Биржи США выросли 13 июля на фоне статистики и отчетов банков, NASDAQ обновил рекорд

Фондовые индексы США в пятницу незначительно выросли на фоне финотчетов крупных американских банков и внутренней статистики, однако NASDAQ смог обновить рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,38%, до 25019,41 пункта, впервые за месяц преодолев отметку в 25 тысяч пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,03% и составил 7825,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,11%, до 2801,31 пункта.

Чистая прибыль Wells Fargo за второй квартал сократилась на 11%, до 5,186 миллиарда долларов или 0,98 доллара на акцию против 1,08 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,12 доллара за акцию.

Прибыль Citigroup за квартал, наоборот, выросла на 16%, до 4,49 миллиарда долларов, или 1,63 доллара на акцию. В свою очередь, JP Morgan Chase отчитался о рекордной прибыли в размере 8,316 миллиарда долларов (рост на 18%). Прибыль на акцию составила 2,29 доллара против прогнозов в 2,22 доллара.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле снизился до 97,1 пункта с 98,2 пункта в июне. Эксперты ожидали снижения до 98,1 пункта. Потребительские цены в стране в июне выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, а в месячном выражении - на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%.

Кроме того, инвесторы следили за новостями из Великобритании, с премьер-министром которой Терезой Мэй встретился в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в интервью газете Sun Трамп заявил, что Мэй не прислушалась к его советам о переговорах по выходу из ЕС и выразил уверенность, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным" премьер-министром. Позже Трамп назвал отношения с Мэй "очень крепкими".