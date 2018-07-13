Фондовые индексы США выросли 12 июля на фоне новостей компаний и внутренней статистики

Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне новостей компаний и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,91% - до 24924,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,39%, до 7823,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,87%, до 2798,29 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 7 июля снизилось на 18 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - на 5 тысяч.

Потребительские цены в США в июне выросли на 2,9% в годовом выражении, а в месячном выражении - на 0,1%. Годовой показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался показатель на уровне 0,2%.

Кроме того, в четверг стало известно, что сингапурский производитель полупроводников Broadcom купит американского разработчика программного обеспечения CA Technologies за 18,9 миллиарда долларов.

Инвесторы также надеются на готовность Китая и США к переговорам и смягчению политики по пошлинам. Ранее власти США сообщили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что считает США ответственными за развязывание "торговой войны" между странами.