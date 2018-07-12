Биржи АТР 12 июля закрылись ростом после падения днем ранее

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись коррекционным ростом индексов после падения днем ранее на новостях об обострении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,16% - до 2837,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,74%, до 1597,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6% и составил 28480,83 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2285,06 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,17%, до 22187,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,85%, до 6268,3 пункта.

В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после существенного падения в среду на фоне новостей о том, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов.

"Перспективы очередной порции американских пошлин в отношении китайских товаров возродили опасения того, что торговые стычки между Вашингтоном и Пекином могут обостриться. При этом некоторые инвесторы опасаются, что полномасштабная глобальная торговая война может стать реальностью", - приводит агентство Франс Пресс слова главы отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости региона. Так, в среду вечером стало известно, что министерство торговли США подписало договор об условном депонировании с китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corporation, по которому она выплатит гарантию в размере 400 миллионов долларов. Согласно релизу Минторга страны, после этого с компании будет снят запрет на торговлю в США. Акции ZTE в Гонконге подорожали на 24%, а на бирже Шэньчжэня - на 10%.