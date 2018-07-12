Финансовые новости
- |
- 12.07.18
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 12 июля закрылись ростом после падения днем ранее
12:36 12.07.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись коррекционным ростом индексов после падения днем ранее на новостях об обострении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,16% - до 2837,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,74%, до 1597,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6% и составил 28480,83 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2285,06 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,17%, до 22187,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,85%, до 6268,3 пункта.
В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после существенного падения в среду на фоне новостей о том, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов.
"Перспективы очередной порции американских пошлин в отношении китайских товаров возродили опасения того, что торговые стычки между Вашингтоном и Пекином могут обостриться. При этом некоторые инвесторы опасаются, что полномасштабная глобальная торговая война может стать реальностью", - приводит агентство Франс Пресс слова главы отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости региона. Так, в среду вечером стало известно, что министерство торговли США подписало договор об условном депонировании с китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corporation, по которому она выплатит гарантию в размере 400 миллионов долларов. Согласно релизу Минторга страны, после этого с компании будет снят запрет на торговлю в США. Акции ZTE в Гонконге подорожали на 24%, а на бирже Шэньчжэня - на 10%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил прогноз размещения Украиной еврооблигаций с $2,5 млрд до $1,5 млрд в 2018
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $21,6 млрд до $20,7 млрд, в 2019 - с $19,1 млрд до $18,8 млрд
|НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
|Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 12 июля составил 26.2282 грн
|Курс доллара к евро перешел к слабому снижению 12 июля, несмотря на сильные данные об инфляции в США
|НБУ ухудшил прогноз размещения Украиной еврооблигаций с $2,5 млрд до $1,5 млрд в 2018
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $21,6 млрд до $20,7 млрд, в 2019 - с $19,1 млрд до $18,8 млрд
|НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
|В польских банках заговорили на украинском
Это интересно
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах
|Facebook оштрафовали на более $600 тыс. за скандал с Cambridge Analytica - СМИ
|Apple защитила iPhone от спецслужб. Защиту взломали за день
|Криштиану Роналду переходит в Ювентус
|Выпуск батарей для электромобилей в Германии наладят китайцы
|Infiniti и Daimler отказались от совместной компактной модели