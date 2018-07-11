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Биржи США выросли 10 июля на позитиве относительно сезона отчетностей
07:46 11.07.2018 |
Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания публикации отчетов крупнейших банков страны, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,58% - до 24919,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 7759,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2793,84 пункта.
В пятницу отчитается о финансовых результатах за квартал "большая банковская тройка" - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.
Пока же инвесторы обратили внимание на отчет PepsiCo, сообщившей о прибыли и выручке во втором квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Компания отметила, что рост продаж подразделения Frito-Lay (производит чипсы Cheetos и Doritos) в Северной Америке помог компенсировать слабый спрос на напитки.
Во вторник также стало известно, что число открытых рабочих мест в США в июне составило 6,38 миллиона, тогда как эксперты ожидали показатель в 6,7 миллиона.
"На самом деле я думаю, что вчерашнее решение игнорировать торговые (опасения) было ключевым", - приводит агентство MarketWatch слова старшего аналитика Fort Pitt Capital Group Ким Форрест (Kim Forrest).
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