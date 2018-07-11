Биржи США выросли 10 июля на позитиве относительно сезона отчетностей

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания публикации отчетов крупнейших банков страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,58% - до 24919,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 7759,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2793,84 пункта.

В пятницу отчитается о финансовых результатах за квартал "большая банковская тройка" - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Пока же инвесторы обратили внимание на отчет PepsiCo, сообщившей о прибыли и выручке во втором квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Компания отметила, что рост продаж подразделения Frito-Lay (производит чипсы Cheetos и Doritos) в Северной Америке помог компенсировать слабый спрос на напитки.

Во вторник также стало известно, что число открытых рабочих мест в США в июне составило 6,38 миллиона, тогда как эксперты ожидали показатель в 6,7 миллиона.

"На самом деле я думаю, что вчерашнее решение игнорировать торговые (опасения) было ключевым", - приводит агентство MarketWatch слова старшего аналитика Fort Pitt Capital Group Ким Форрест (Kim Forrest).