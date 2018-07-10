Биржи АТР закрылись 10 июля в основном ростом на статистике Китая

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественным ростом индексов после появления макростатистики из Китая, а также при поддержке со стороны внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 2827,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1585,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index почти не изменился по сравнению с понедельником и составил 28682,25 пункта, корейский KOSPI увеличился на 0,37%, до 2294,16 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%, до 22196,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,44%, до 6258,1 пункта.

В центре внимания рынков оказались данные об инфляции в Китае. Потребительские цены в стране в июне, как и ожидалось, выросли на 1,9% в годовом выражении против 1,8% в мае. Но цены производителей в июне ускорили рост до 4,7% с 4,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты ждали роста только на 4,5%.

Теперь мировые рынки готовятся к началу сезона корпоративной финансовой отчетности за второй квартал, который стартует в пятницу. "Многие инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал в пятницу, чтобы оценить, как торговые риски влияют на компании", - цитирует агентство Рейтер слова исполнительного директора Argonaut Джеймса Макглю (James McGlew). И участники торгов уже обращают внимание на корпоративные новости региона.

Так, японская SoftBank Group договорилась о покупке у холдинговой компании Altaba, в которую входит Yahoo Inc., часть ее доли в Yahoo Japan за 221 миллиарда иен (2 миллиарда долларов). В частности, продаже подлежат примерно 10,78% акций или 613,9 миллиона ценных бумаг по цене 3,26 доллара за штуку. Затем Yahoo Japan выкупит у SoftBank свои акции на 220 миллиардов иен. В результате сделки доля SoftBank в Yahoo Japan вырастет до 48,17% с 42,95%, а у Altaba останется примерно 27%. Акции Yahoo Japan по итогам торгов подскочили в цене на 11,4%.