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Биржи США выросли 9 июля на фоне позитивной статистики
07:40 10.07.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сильных внутренних данных, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,31%, до 24776,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,88%, до 7756,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 2784,17 пункта.
Объем потребительского кредитования в мае вырос на 24,6 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали роста на 12,4 миллиарда.
В пятницу стало известно о росте безработицы в июне до 4% с 3,8% в мае, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч, а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.
В понедельник росли акции банков на фоне ожидания сезона отчетов - так, в пятницу свои показатели раскроют Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
Между тем, бумаги Twitter в понедельник снизились на 5,38% после новости о том, что сеть с мая заблокировала более 70 миллионов фейковых или подозрительных аккаунтов. Ранее акции падали на 10%.
"Сдвиг в центре внимания от торговых проблем проявляется в том, что два рыночных сектора, которые в последнее время пострадали больше всего, финансы и промышленность, сейчас растут", - сказал агентству MarketWatch главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински (Colin Cieszynski).
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