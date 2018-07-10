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Биржи АТР закрылись 9 июля уверенным ростом вслед за рынками США
12:26 09.07.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника выросли, поддержав пятничный оптимизм на американских площадках после внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,47%, до 2815,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,51%, до 1574,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,3%, до 28688,5 пункта, корейский KOSPI - на 0,57%, до 2285,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,21%, до 22052,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,22%, до 6286 пунктов.
Инвесторы в Азии с оптимизмом отреагировали на рост фондовых площадок США в пятницу после публикации статистики с рынка труда в этой стране. Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч.
"Индекс Nikkei повышался утром, следуя за подъемом на Уолл-стрит. Рост продолжился после того, как повышение на рынках Китая способствовало улучшению настроений инвесторов", - сказал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).
В то же время на рынки определенное влияние оказали внутренние корпоративные новости. Так, китайский производитель смартфонов Xiaomi завершил свою первую торговую сессию на Гонконгской бирже снижением на 2,2% до 16,62 гонконгского доллара (2,12 доллара США) за ценную бумагу. Цена размещения составляла 17 гонконгских долларов (2,17 доллара США), что является нижней границей целевого диапазона.
Акции Nissan Motor Co упали в цене по итогам торгов на 4,5% до самой низкой отметки с апреля 2017 года в 1003,5 иены после того, как автопроизводитель заявил о намерении провести брифинг для разъяснения процедур измерения выхлопных газов автомобилей на заводах. В октябре прошлого года компания Nissan оказалась в центре скандала и была вынуждена отозвать 1,2 миллиона авто в Японии после того, как призналась, что для инспекций на свои заводы допускала несертифицированные компании.
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