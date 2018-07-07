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Биржи США 6 июля выросли на фоне статистики по рынку труда
23:52 06.07.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,41%, до 24456,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,34%, до 7688,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 2759,82 пункта.
Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч, а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.
Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в год.
Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 43,1 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит в мае сократился до 43,7 миллиарда долларов. Показатель за апрель был пересмотрен до 46,1 миллиарда с 46,2 миллиарда долларов.
"Идеально - вот слово для отчета по рынку труда. Он превосходный, с ним все в порядке", - отметил главный стратег по фондовым рынкам Federated Investors Фил Орландо (Phil Orlando), которого цитирует агентство MarketWatch.
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