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Украинские биржевые индексы завершили торги 6 июля без единой динамики
21:59 06.07.2018 |
Фондовые индексы Украины в пятницу вновь изменились разнонаправленно: номинальный индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,39% - до 1552,79 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,1% - до 491 пункта.
Объем торгов на ПФТС составил 163,8 млн грн, в том числе акциями - 1 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1%), "Донбассэнерго" (-0,9%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,42% - до 461,62 пункта при объеме торгов 3,2 млн грн (22,2 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Агротона" (+2,47%), KSG Agro (+1,92%) и KDM Shipping (+0,78%).
Подешевели бумаги "Кернела" (-1,15%).
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