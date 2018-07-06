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Большинство бирж АТР продолжают снижаться 6 июля на торговых опасениях
07:49 06.07.2018 |
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются третий день подряд после того, как министерство коммерции КНР заявило, что США начали взимать ввозную пошлину в 25% на некоторые товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,34% - до 2724,7 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1528,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,48%, до 28046,89 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,79% - до 21717,77 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,17%, до 2253,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,76% - до 6262,6 пункта.
В пятницу трейдеры обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая о том, что США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлины на товары из Китая на сумму 34 миллиардов долларов.
"Китай непременно предпримет ответные шаги, на которые президент США Дональд Трамп отвечал угрозой дополнительных пошлин. Какое-то время торговая война была просто концепцией, но теперь она стала реальностью", - приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фуджито (Norihiro Fujito).
Тем временем японский индекс Nikkei повышается в рамках коррекции после снижения на протяжении четырех торговых сессий подряд. За японским рынком растет и биржа Австралии.
Также участники торгов отыгрывают корпоративные новости. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics опубликовал прогноз по финансовым показателям за второй квартал 2018 года, согласно которому выручка составила 58 триллионов вон (51,8 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании дешевеют в среднем на 2%.
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