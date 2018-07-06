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Биржи США закрылись в плюсе 5 июля на фоне публикации протоколов ФРС
07:39 06.07.2018 |
Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,75%, до 24356,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,12%, до 7586,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,86%, до 2736,61 пункта.
Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 12-13 июня приняли решение о целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки с учетом состояния экономики США. Вместе с тем они выразили опасения касательно перспектив инфляции в стране и рисков в глобальной торговле.
ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднял ставку два раза - в марте и июне. Регулятор также прогнозировал еще два повышения в этом году.
Оптимизма добавила внутренняя макростатистика. Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июне неожиданно вырос до 59,1% с майского уровня в 58,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 58,3%. Индекс занятости в секторе услуг страны в июне сохранился на уровне мая в 53,6%.
"С фундаментальной точки зрения, мы конструктивно оцениваем цену американских акций. Они остаются привлекательными, и это позволяет рынкам двигаться к росту, несмотря на суровый геополитический тон", - сказал агентству MarketWatch старший портфельный менеджер U.S. Bank Wealth Management Эрик Вейганд (Eric Wiegand).
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