Фондовые индексы Украины 5 июля вновь изменились разнонаправленно

Украинские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: номинальный индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,72% - до 1558,87 пункта, индекс ПФТС вырос на 7,43% - до 490,5 пункта.

Торговый оборот на ПФТС составил 171,7 млн грн, в том числе акциями - 0,55 млн грн.

Вопреки росту биржевого индикатора, индексные акции снизились: "Центрэнерго" (-9,32%), Райффайзен Банка Аваль (-3,33%) и "Донбассэнерго" (-0,82%).

Кроме того, на бирже были заключены три сделки с акциями "Мироновского хлебопродукта" на общую сумму 150 тыс. грн.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,26% - до 433,44 пункта при объеме торгов в 0,72 млн злотых (5 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели бумаги KSG Agro (-3,7%), агрохолдинга ИМК (-3,49%) и "Кернела" (-2,05%).

Выросли в цене акции KDM Shipping (+3,2%).

