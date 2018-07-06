Финансовые новости
- |
- 06.07.18
- |
- 06:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы Украины 5 июля вновь изменились разнонаправленно
19:24 05.07.2018 |
Украинские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: номинальный индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,72% - до 1558,87 пункта, индекс ПФТС вырос на 7,43% - до 490,5 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 171,7 млн грн, в том числе акциями - 0,55 млн грн.
Вопреки росту биржевого индикатора, индексные акции снизились: "Центрэнерго" (-9,32%), Райффайзен Банка Аваль (-3,33%) и "Донбассэнерго" (-0,82%).
Кроме того, на бирже были заключены три сделки с акциями "Мироновского хлебопродукта" на общую сумму 150 тыс. грн.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,26% - до 433,44 пункта при объеме торгов в 0,72 млн злотых (5 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги KSG Agro (-3,7%), агрохолдинга ИМК (-3,49%) и "Кернела" (-2,05%).
Выросли в цене акции KDM Shipping (+3,2%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Народный фронт собрал антипрезидентскую коалицию
|В Раде создалась антипорошенковская коалиция: Что дальше
|Чем рискует БПП, заблокировав работу парламента
|Трамп против всех: когда торговый конфликт становится торговой войной?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мощный взлет и раскачка валютного рынка 5 июля завершилась откатом курса доллара на межбанке
|Фондовые индексы Украины 5 июля вновь изменились разнонаправленно
|В июне международные резервы сократились на 1,1% до $18 млрд
|Coinbase создаст программу для противодействия мошенничеству на криптовалютных рынках
|Долларовые индексы 5 июня снижаются, иена дешевеет к доллару
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 5 июля составил 26.4298 грн
Это интересно
|Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron
|Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
|Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили
|Как не разочароваться в новой должности
|В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
|Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов