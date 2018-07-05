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В Раду подан законопроект о защите рынков капитала
16:55 05.07.2018 |
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала».
Законопроект № 6303-д зарегистрирован 4 июля Михаилом Довбенко и направлен в парламентский комитет на рассмотрение.
Документ был подан сразу после того, как парламент провалил законопроект № 7055 «О рынках капитала и организованных товарных рынках», который подала группа депутатов в сентябре 2017 года (Руслан Демчак, Михаил Довбенко, Павел Ризаненко, Максим Поляков, Дмитрий Святаш, Иван Мирошниченко).
Новый законопроект Михаила Довбенко предусматривает новый порядок назначения руководства НКЦБФР: срок полномочий составит шесть лет, но члена комиссии смогут назначать дважды (до 12 лет). Будет предусмотрена схема ротации: каждый год необходимо обновлять двух членов комиссии на открытом конкурсе. Прописываются требования к руководству комиссии.
Отдельно указана незаконность любого влияния на членов комиссии, даже если речь идет об усных и письменных указаниях, распоряжениях, поручениях и т.д.
Регулятор сможет проводить проверки по выявлению признаков манипулирования на фондовом рынке, использования инсайдерской информации, сможет подключать сотрудников полиции к проведению проверок. Прописаны критерии проверок участников фондового рынка.
Документ также вводит запрет судам обеспечительными мерами останавливать действие решений НКЦБФР и запрещать или обязывать комиссию осуществлять определенные действия. Указывается новый список санкций регулятора и порядок их применения.
Законопроект предусматривает правовую защиту членов комиссии и запрещает им разглашать профессиональную тайну.
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