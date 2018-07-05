Большинство бирж АТР продолжают снижаться 5 июля на фоне торговых разногласий США и Китая

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются второй день подряд в ожидании введения взаимных импортных пошлин США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88% - до 2734,77 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 1545,58 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,87%, до 27995,08 пункта. Японский Nikkei 225 дешевел на 0,97% - до 21506,48 пункта, корейский KOSPI - на 0,86%, до 2245,58 пункта. В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,51% - до 6215,01 пункта.

Давление на азиатский рынок продолжают оказывать проблемы в торговых отношениях США и Китая. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Пошлины по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнут действовать уже с 6 июля. В свою очередь, главное таможенное управление Китая заявило, что после их вступления в силу введет ответные повышенные пошлины на товары из США.

Как отметил главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), которого цитирует агентство Франс Пресс, все больше людей опасаются, что эти меры могут нанести серьезный удар росту мировой экономики.