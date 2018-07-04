Биржи АТР закрылись 4 июля в минусе на опасениях торговых войн

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды снизились, инвесторы ожидают вступления в силу пошлин США на ввоз в страну ряда товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 1%, до 2759,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,96%, до 1563 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,06%, до 28241,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,32%, до 2265,46 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,31%, до 21717,04 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,43%, до 6183,4 пункта.

Трейдеры настроены осторожно перед вступлением в силу пошлин США на импорт некоторых товаров из Китая. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать уже с пятницы, 6 июля.

"Инвесторы остаются обеспокоены тем, что торговое напряжение между США и Китаем может в дальнейшем усугубиться. Рынок не может так легко перейти к росту до 6 июля, когда все может проясниться", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).