Биржи США закрылись перед Днем независимости в минусе на слабости технологического сектора

Фондовые индексы США завершили предпраздничные торги снижением на фоне слабости технологического сектора, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,54%, до 24174,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,86%, до 7502,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,49%, до 2713,22 пункта.

Во вторник агентство MarketWatch сообщило, что суд в Китае временно заблокировал продажу чипов американской Micron Technology по иску тайваньской Unitec Microelectronics. Акции Micron потеряли 5,51%.

Кроме того, на рынке сохраняется напряженность по поводу торговых отношений США и Китая. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров начнет действовать уже с 6 июля. Инвесторы опасаются, что введение ввозных пошлин со стороны США в пятницу может повлечь за собой немедленные ответные меры со стороны Китая.

Фондовые рынки США завершили работу во вторник раньше обычного и в среду, 4 июля, будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня независимости.