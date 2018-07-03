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Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно
19:54 03.07.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: номинальный индекс "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,37% - до 1595,47 пункта, индекс ПФТС повысился на 2,02% - до 473,33 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 88,06 млн грн, в том числе акциями - 0,6 млн грн.
Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+6,25%) и "Центрэнерго" (-0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 0,52% - до 432,42 пункта при объеме торгов 0,56 млн злотых (3,9 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Астарты" (-4,48%) и "Кернела" (-0,41%).
Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+7,88%), "Агротона" (+2,08%) и KSG Agro (+2%).
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