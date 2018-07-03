Биржи АТР 3 июля закрылись в основном ростом в ожидании вступления в силу новых пошлин США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника преимущественно выросли на фоне ожиданий участниками рынка вступления в силу новых импортных пошлин США на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41%, до 2786,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,76%, до 1594,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,41%, до 28545,57 пункта, корейский KOSPI - увеличился на 0,05%, до 2272,76 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,12%, до 21785,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,52%, до 6210,2 пункта.

Трейдеры продолжают наблюдать за развитием торговых отношений между США и другими странами, особенно Китаем. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать уже с 6 июля.

"Пока неясно, дестабилизируют ли разногласия в торговле глобальную экономику в целом, но уже понятно, что это навредит китайским компаниям", - приводит агентство Рейтер комментарий экономиста Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera). По мнению эксперта, вплоть до 6 июля будет наблюдаться падение китайских индексов.

Инвесторы также обратили внимание и на новости из Австралии. Национальный резервный банк страны во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.