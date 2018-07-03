Фондовые индексы США 2 июля выросли вслед за акциями компаний технологического сектора

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,15% - до 24307,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,76%, до 7567,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2726,71 пункта.

В начале торгов индексы снижались на фоне обеспокоенности по поводу торговой политики США по ввозным пошлинам из ряда стран. Евросоюз заявил, что считает возможное введение американской стороной новых ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти неверным шагом, который может привести к ответным мерам торговых партнеров США по отношению к экспорту США на сумму порядка 294 миллиардов долларов.

Между тем, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне поднялся до 60,2% с 58,7%, аналитики ожидали снижения показателя. Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе.

Подорожали в понедельник акции бумаг технологического сектора. Так, бумаги Apple прибавили 1,12%, Microsoft - 1,42%, Nvidia - 2,25%.