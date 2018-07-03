Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 2 июля выросли вслед за акциями компаний технологического сектора
07:37 03.07.2018 |
Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,15% - до 24307,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,76%, до 7567,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2726,71 пункта.
В начале торгов индексы снижались на фоне обеспокоенности по поводу торговой политики США по ввозным пошлинам из ряда стран. Евросоюз заявил, что считает возможное введение американской стороной новых ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти неверным шагом, который может привести к ответным мерам торговых партнеров США по отношению к экспорту США на сумму порядка 294 миллиардов долларов.
Между тем, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне поднялся до 60,2% с 58,7%, аналитики ожидали снижения показателя. Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе.
Подорожали в понедельник акции бумаг технологического сектора. Так, бумаги Apple прибавили 1,12%, Microsoft - 1,42%, Nvidia - 2,25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 июля составил 26.2993 грн
|Китайская CBRC предложила ввести лицензирование криптовалютного бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 03.07.18
|Евро дорожает 3 июня после устранения угрозы политического кризиса в Германии
|PwC оштрафована на $625,5 млн в связи с банкротством Colonial Bank
|Первые пулы кредитов недобросовестных корпоративных заемщиков будут выставлены на продажу в июле, - ФГВФЛ
Это интересно
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40