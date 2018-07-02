Биржи АТР снижаются 1 июля на статистике из Китая и Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне новых статданных из Китая и Японии, которые не оправдали ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,13%, до 2815,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 1599,56 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 6186,9 пункта. Японский Nikkei 225 дешевел на 1,21%, до 22034,89 пункта, корейский KOSPI - на 1,61%, до 2288,35 пункта. Биржа Гонконга закрыта в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 28955,11 пункта.

С пессимизмом отыгрывают инвесторы данные государственного статистического управления Китая о том, что индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в июне составил 51,5 пункта против 51,9 пункта в мае, хотя аналитики ждали снижения индикатора лишь до 51,6 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов в азиатском регионе оказывает также новая статистика из Японии. Так, индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране, во втором квартале 2018 года снизился до 21 пункта с 24 пунктов в предыдущем квартале, аналитики ожидали снижения до 22 пунктов.

Экономист CIMB Private Banking Сон Сэн Вунь Song Seng Wun, мнение которого приводит Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что слабая статистика вкупе с сохраняющимися опасениями относительно перспектив мировой торговой войны приводит инвесторов к мысли о том, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа начинает отражаться на реальной экономике.