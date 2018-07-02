Биржи США 29 июня закрылись в плюсе на стресс-тестах американских банков

Фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне итогов стресс-тестов американских банков, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,23% - до 24271,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,09%, до 7510,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 2718,37 пункта.

По итогам второй стадии ежегодных стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС) США регулятор сообщил, что крупнейшие 34 банка США показали устойчивость для работы в кризисных условиях. Условия второй стадии стресс-тестов не прошло только американское подразделение Deutsche Bank.

Между тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, вырос до 98,2 пункта с майского уровня в 98 пунктов. При этом аналитики ожидали большего роста - до 99,2 пункта.

Также участники рынка обратили внимание на новости из ЕС, лидеры 28 стран которого согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы.

"Инвесторы должны понять, что слабость в течение последних нескольких недель была несколько преждевременной, и никаких базовых изменений не произошло: экономика сильная, и прибыль, как ожидается, будет блестящей", - сказала агентству MarketWatch старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).