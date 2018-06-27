Финансовые новости
- |
- 27.06.18
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 27 июня в основном в минусе, инвесторы региона осторожны на фоне торговых рисков
08:14 27.06.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются по индексам, кроме австралийского S&P/ASX 200, инвесторы региона сохраняют осторожность на опасениях по глобальной торговле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,45%, до 2831,58 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1587,53 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,58%, до 28713,8 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,09%, до 6203,3 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,18%, до 22300,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,04%, до 2350,03 пункта.
"Уход инвесторов от риска начал оказывать влияние на корпоративный бизнес развивающихся рынков, омрачая прогноз по их экономикам", - рассказал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya).
Такие настроения вызваны последними сообщениями по торговым отношениям США и КНР. Так, в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить компаниям КНР инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР.
Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения коснутся не только Китая, но и других стран, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.
Участники регионального рынка также оценивают заявление американской стороны о том, что США постараются убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. На соответствующий вопрос дал ответ высокопоставленный представитель госдепартамента США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Годы миротворчества. Сколько вариантов деоккупации приготовили для Донбасса
|Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы
|Выплаты Госказначейства по НДС раскачивали межбанк 26 июня
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 27 июня торгуется у минимума за полгода после недавнего укрепления доллара
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.06.18
|В мае доля проблемных кредитов сократилась на 0,1 п. п. до 56,09%
|Доллар слабо колеблется к мировым валютам 26 июня на сохраняющейся осторожности инвесторов
|Биржи АТР 27 июня в основном в минусе, инвесторы региона осторожны на фоне торговых рисков
|Фондовые индексы США 26 июня выросли после распродажи накануне, свидетельствуют данные торгов
Это интересно
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов