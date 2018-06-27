Биржи АТР 27 июня в основном в минусе, инвесторы региона осторожны на фоне торговых рисков

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются по индексам, кроме австралийского S&P/ASX 200, инвесторы региона сохраняют осторожность на опасениях по глобальной торговле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,45%, до 2831,58 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1587,53 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,58%, до 28713,8 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,09%, до 6203,3 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,18%, до 22300,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,04%, до 2350,03 пункта.

"Уход инвесторов от риска начал оказывать влияние на корпоративный бизнес развивающихся рынков, омрачая прогноз по их экономикам", - рассказал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya).

Такие настроения вызваны последними сообщениями по торговым отношениям США и КНР. Так, в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить компаниям КНР инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения коснутся не только Китая, но и других стран, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Участники регионального рынка также оценивают заявление американской стороны о том, что США постараются убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. На соответствующий вопрос дал ответ высокопоставленный представитель госдепартамента США.