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Фондовые индексы США 26 июня выросли после распродажи накануне, свидетельствуют данные торгов
07:38 27.06.2018 |
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,12%, до 24283,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,39%, до 7561,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2723,06 пункта.
В понедельник биржи США закрылись в минусе на фоне новостей о новом возможном обострении отношений между США и КНР.
Во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 126,4 пункта с пересмотренного показателя мая в 128,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 127,6 пункта с первоначального майского уровня в 128 пунктов.
Индекс S&P/Case-Shiller в апреле вырос на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года и на 0,2% за месяц. Эксперты ожидали роста на 6,8% и 0,5% соответственно.
Инвесторы во вторник следят за новостями компаний. Так, бумаги GE подорожали на 7,78%, что сделало этот день лучшим для них за три года. Ранее концерн сообщил, что выделит свое подразделение по производству медицинского оборудования GE Healthcare в отдельную компанию, а также выйдет из доли в Baker Hughes, GE Company (BHGE), образованной в результате слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas.
Акции Harley-Davidson подешевели на 0,63% после того, как компания объявила о решении вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Бумаги Visa поднялись на 1,24% на фоне сообщения о том, что компания намерена положить 600 миллионов долларов на счет условного депонирования, что "по эффекту прибыли на акцию сопоставимо с выкупом обыкновенных акций компании класса А".
"В последнее время рынок больше ориентируется на настроение, чем на фундаментальные данные, а это означает, что, очевидно, движения будут непостоянными и недолгосрочными", - сказала агентству MarketWatch старший инвестстратег BNY Mellon Investment Management Лиз Янг (Liz Young).
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