Биржи АТР преимущественно снижаются 26 июня на обострении опасений торговой войны

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне обострения опасений относительно торговых отношений между США и другими странами мира, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,82%, до 2835,88 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,25%, до 1591,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,22%, до 28898,64 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 6194,5 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 22337,1 пункта, корейский KOSPI - на 0,35%, до 2349,55 пункта.

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

"Все более агрессивные заявления США по поводу торговли могут начать влиять на экономику, оказывая давление на настроения инвесторов и ограничивая капитальные затраты корпораций", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).