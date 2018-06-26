Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 25 июня в минусе на новых опасениях торговой войны
07:40 26.06.2018 |
Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне сообщений о новых торговых угрозах президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,33%, до 24252,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,09%, до 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,37%, до 2717,07 пункта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.
Кроме того, в понедельник стало известно о росте продаж новых домов в США в мае на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 689 тысяч. Эксперты ожидали рост показателя только на 1,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 667 тысяч. Показатель апреля был пересмотрен в сторону уменьшения - до 646 тысяч с сообщавшихся ранее 662 тысяч.
"Сейчас можно обосновать, почему торговая война уже началась. Риторика настолько плоха, что компании заявляют: это влияет и на них, и есть ощущение, что масштабы проблемы растут", - сказал агентству MarketWatch инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co. Вилли Делвиш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Производство с нуля. Получат ли ВСУ рекордное число броневиков
|Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Сенцова
|На курсовые тренды 25 июня повлияла высокая активность участников рынка
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 25 июня банкам депозитные сертификаты на 5 574 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.06.18
|Золото продолжает дешеветь 26 июня, несмотря на опасения глобальной торговой войны
|Курс доллара США продолжает снижаться к евро и иене 26 июня, юань снова подешевел
|Ликвидность отсутствует у большинства криптовалют
|Биржи АТР преимущественно снижаются 26 июня на обострении опасений торговой войны
Это интересно
|«Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой
|Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам
|CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн
|Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970