Биржи США закрылись 25 июня в минусе на новых опасениях торговой войны

Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне сообщений о новых торговых угрозах президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,33%, до 24252,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,09%, до 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,37%, до 2717,07 пункта.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Кроме того, в понедельник стало известно о росте продаж новых домов в США в мае на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 689 тысяч. Эксперты ожидали рост показателя только на 1,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 667 тысяч. Показатель апреля был пересмотрен в сторону уменьшения - до 646 тысяч с сообщавшихся ранее 662 тысяч.

"Сейчас можно обосновать, почему торговая война уже началась. Риторика настолько плоха, что компании заявляют: это влияет и на них, и есть ощущение, что масштабы проблемы растут", - сказал агентству MarketWatch инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co. Вилли Делвиш.