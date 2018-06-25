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Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях новых торговых ограничений со стороны США
08:24 25.06.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне опасений обострения ситуации в торговых отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.39 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 2894,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1608,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,38%, до 29227,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 6210,1 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,4%, до 22427,18 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2355,02 пункта.
В понедельник в центре внимания рынков остается тема торговых разногласий США и Китая. Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин. Отмечается, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, так как, по мнению администрации США, правительство Китая оказывает "огромное влияние" на все компании.
В то же время поддержку настроений инвесторов оказывают внутренние новости из Китая, где центробанк решил с 5 июля сократить на 50 базисных пунктов норму обязательных резервов для коммерческих банков. Сейчас этот показатель составляет 16% для крупных банков и 14% для средних и малых.
Определенное влияние на рынки оказывают и новости от компании Toshiba, которая сообщила агентству Рейтер, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование, связанное с отчетностью компании, без наложения штрафа. Компанию подозревали в том, что она завышала данные по прибыли на протяжении семи лет, а также списывала деньги с банковских счетов.
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