Биржи США преимущественно выросли 22 июня вслед за ценами на нефть

Основные американские фондовые индексы завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне роста акций энергокомпаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,49% - до 24580,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,26%, до 7692,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на %, до 2754,88 пункта.

Акции энергокомпаний поднялись на фоне роста фен на нефть после вчерашнего решения ОПЕК на 3,7-5,6%. Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,5% - до 75,72 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,68%, до 69,26 доллара за баррель.

Обратили внимание инвесторы и на очередное заявление президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил, что США введут ввозные пошлины размером 20% на все автомобили из стран Евросоюза. ЕС заявил, что готов на ответные меры.