Биржи АТР изменяются разнонаправленно 22 июня на опасениях торговой войны

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно торговой войны между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.52 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 2885,97 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1593,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,27%, до 29217,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, до 6219,6 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,03%, до 22460,57 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,1%, до 2340,27 пункта.

В центре внимания инвесторов остаются торговые разногласия между США и Китаем. Отношения между США и Китаем по торговле обострились с конца прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июня, ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.

Дополнительное давление на настроение инвесторов оказали распродажи на биржах США в четверг, которые привели к тому, что американские фондовые площадки закрылись снижением в пределах 0,6-0,8%.

"Напряженность в мировых торговых отношениях до конца недели остается ключевой темой для рынков. На Уолл-стрит инвесторы отказывались от рисковых активов, что также бросило тень на рынки Азии в конце недели", - считает рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.