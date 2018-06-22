Рынок акций США закрылся падением 21 июня, Dow Jones снизился на 0,80%

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, промышленности и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,80%, индекс S&P 500 упал на 0,63%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,88%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Verizon Communications Inc, которые подорожали на 0,54 п. (1,12%), закрывшись на отметке в 48,63. Котировки Procter & Gamble Company (NYSE:PG) выросли на 0,59 п. (0,78%), завершив торги на уровне 76,44. Бумаги Walmart Inc выросли в цене на 0,60 п. (0,72%), закрывшись на отметке 84,21.

Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на 3,60 п. (2,52%), завершив сессию на отметке 139,53. Акции Intel Corporation поднялись на 1,27 п. (2,38%), закрывшись на уровне 52,19, а Chevron Corp снизились в цене на 2,70 п. (2,15%) и завершили торги на отметке 122,59.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Darden Restaurants Inc, которые подорожали на 14,79% до отметки 107,06, Kroger Company, которые набрали 9,74%, закрывшись на уровне 28,73, а также акции Federal Realty Investment Trust, которые повысились на 3,55%, завершив сессию на отметке 123,69.

Лидерами падения стали акции Marathon Oil Corporation, которые снизились в цене на 5,41%, закрывшись на отметке 19,92. Акции компании United Rentals Inc потеряли 5,26% и завершили сессию на уровне 153,18. Котировки Concho Resources Inc снизились в цене на 5,28% до отметки 124,47.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ability Inc (NASDAQ:ABIL), которые подорожали на 110,65% до отметки 4,55, Xenetic Biosciences Inc, которые набрали 50,63%, закрывшись на уровне 3,600, а также акции Ascent Capital Group Inc, которые повысились на 46,47%, завершив сессию на отметке 2,49.

Лидерами падения стали акции InVivo Therapeutics Holdings Corp, которые снизились в цене на 44,51%, закрывшись на отметке 1,87. Акции компании Gevo Inc потеряли 35,91% и завершили сессию на уровне 8,0300. Котировки CLPS Inc снизились в цене на 21,96% до отметки 13,11.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2093) превысило количество закрывшихся в плюсе (967), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1839 компаний подешевели, 739 выросли, a 99 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Darden Restaurants Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 14,79%, 13,79 п., и завершили торги на отметке 107,06. Котировки акций InVivo Therapeutics Holdings Corp упали до исторического минимума, подешевев на 44,51%, 1,50 п., и завершили торги на отметке 1,87. Котировки акций Xenetic Biosciences Inc выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 50,63%, 1,210 п., и завершили торги на отметке 3,600.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 14,46% до отметки 14.64.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,38%, или 4,90, достигнув отметки $1.269,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,15%, или 0,10, до $65,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе подешевели на 2,11%, или 1,58, до отметки $73,16 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,28% до 1,1606, а котировки USD/JPY упали на 0,34%, достигнув отметки 109,99.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 94,51.