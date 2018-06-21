Биржи АТР в основном снижаются 21 июня на опасениях торговой войны

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, поскольку на рынках остаются опасения относительно торговой войны между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.52 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 2909,81 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,87%, до 1598,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,63%, до 29508,79 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,03%, до 6236,5 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,51%, до 226670,25 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,55%, до 2351,41 пункта.

На азиатских рынках сохраняются опасения вокруг торгового конфликта США и КНР, говорят эксперты. "Если США действительно введут 10-процентные тарифы на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, это будет равноценно снижению ВВП Китая на 0,2-0,3 процентных пункта", - отметил в интервью изданию Financial Times аналитик JPMorgan Asset Management Чаопинг Чжу (Chaoping Zhu).

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ. В четверг официальный представитель министерства Гао Фэн заявил, что американская сторона в переговорах с Китаем пытается использовать "метод дубинки" и инициирует торговую войну.