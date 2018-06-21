Биржи США в основном выросли 20 июня на отсутствии новых новостей по торговому конфликту с Китаем

Основные американские фондовые индексы в среду выросли на фоне некоторого облегчения инвесторов по поводу торговых отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,17% - до 24657,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,72%, до 7781,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,17%, до 2767,32 пункта.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В среду никаких новых заявлений от обеих сторон не последовало, и инвесторы даже это восприняли как позитивный знак.

"Это выглядит как настоящее облегчение. Исторически, волатильность, связанная с заголовками новостей, эпизодическая и преходящая. И как только заголовки уходят, рынок откатывается обратно. Сегодня, похоже, та же история", - сказал агентству MarketWatch исполнительный директор USAA Ланс Хамфри (Lance Humphrey).

Кроме того, в среду стало известно о снижении количества сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в мае на 0,4% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 5,43 миллиона. Эксперты ожидали роста на 1,5% - до 5,52 миллиона с первоначального значения апреля в 5,46 миллиона.