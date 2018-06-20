Биржи АТР в основном растут 20 июня после сильного снижения ранее на торговом конфликте США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут после значительного снижения во вторник из-за опасений трейдеров по поводу эскалации торгового спора между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.02 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% - до 2890,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1593,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,41%, до 29588,4 пункта, корейский KOSPI - на 1,14%, до 2365,58 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,99%, до 6162,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, достигая отметки в 22404,35 пункта.

В среду азиатские индексы преимущественно коррекционно растут после того, как по итогам торгов вторника китайские биржи снизились на 3-6%, а остальные индексы региона продемонстрировали менее выраженное снижение, поскольку инвесторы оценивали новости о пошлинах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В пятницу, 15 июня, Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что Китай ответил симметричной мерой.

"Напряженность касательно вопросов торговли будет доминировать на рынке в ближайшие недели", - считает рыночный аналитик CMC Маргарет Янг (Margaret Yang), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.