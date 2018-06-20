Биржи США закрылись в минусе на возродившихся опасениях торговой войны с Китаем

Основные американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне опасений введения американским президентом Дональдом Трампом новых пошлин против Китая, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,15% - до 24700,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 7725,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 2762,57 пункта.

Трамп во вторник заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если КНР будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.

В пятницу, 15 июня, Трамп уже ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, на что Китай ответил симметричной мерой.

Не добавило инвесторам уверенности в политической стабильности в США сообщение о том, что ранее сенат США проголосовал за поправку, не позволяющую китайской телекоммуникационной компании ZTE возобновить свою деятельность в США, как пообещал ей Трамп.

"Удивительно, как быстро все меняется - несколько часов назад рынок, казалось, отошел от худших опасений торговой войны, но потом перешел в режим паники", - считает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство MarketWatch.