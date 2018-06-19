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Индекс ПФТС 19 июня просел на 1%
19:19 19.06.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник упал на 1% - до 458,84 пункта.
Динамику индикатора, по-прежнему, определили акции только двух эмитентов - "Центрэнерго" (-0,86%) и Райффайзен Банка Аваль (-3,23%).
Всего торговый оборот с акциями составил 0,44 млн грн, общий объем торгов - 600,88 млн грн.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв упал на 1,58% - до 456,18 пункта при объеме торгов 0,94 млн злотых (6,7 млн грн).
Все "индексные акции" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-8,26%), "Агротона" (-6,49%) и "Астарты" (-6,2%).
Дорожали акции KDM Shipping (+13,28%) и "Милкиленда" (+3,36%).
Ранее сообщалось, что фондовая площадка "Украинская биржа" с 18 июня приостановила торги всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок, соответственно индекс биржи временно не рассчитывается.
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