Биржи США 18 июня закрылись в основном минусе на новостях о взаимных пошлинах с Китаем

Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снизились на фоне новостей о введении взаимных пошлин на ввоз товаров между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,41% - до 24987,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,01%, до 7747,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,21%, до 2773,87 пункта.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Китай в ответ заявил о симметричной мере в отношении товаров, импортируемых из США.

"Торговое напряжение с Китаем в последнее время тала крупнейшим фактором волатильности на рынке акций. Если нынешняя стычка с Китаем перерастет в полноценную торговую войну, это может оказать значительное негативное влияние на прибыли компаний", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор по мировым рынкам FTSE Russell Алек Янг (Alec Young).