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Рынок акций Украины завершил торги 18 июня ростом по индексу ПФТС
19:59 18.06.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в понедельник ростом по индексу ПФТС - индикатор повысился на 0,14%, до 463,47 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 627,05 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,16%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Фондовая площадка "Украинская биржа" с 18 июня приостановила торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами, соответственно индекс биржи временно не рассчитывается.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв упал на 1,34% - до 464,31 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (9,3 млн грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-2,79%), "Милкиленда" (-2,46%) и "Астарты" (-1,46%).
В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+3,81%) и "Агротона" (+0,78%).
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