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Биржи АТР в основном снижаются 18 июня на фоне торгового конфликта США и КНР
09:04 18.06.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как на ход торгов продолжает влиять геополитическая напряженность после ввода США и Китаем взаимных ввозных пошлин, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.31 EET корейский индекс KOSPI снижался на 1,11%, до 2377,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 6111,8 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,96%, до 22633,1 пункта. Биржи Китая и Гонконга в понедельник закрыты в связи и государственными праздниками.
"Ожидания торговой войны вновь вернулись после введения США и Китаем пошлин на импорт. Похоже, что это основная тема, на которой будут сосредоточены инвесторы, и любая дальнейшая эскалация напряженности повышает риск снижения индексов", - считает аналитик Rakuten Securities Australia Ник Твидейл (Nick Twidale), мнение которого приводит агентство Рейтер.
В пятницу президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. Китай в ответ на действия американской стороны заявил о вводе 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, импортируемых из США.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в мае вырос на 8,1% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 7,8% в апреле. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 14% в годовом исчислении после роста в апреле на 5,9%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 7,5%, импорта - на 8,2%.
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