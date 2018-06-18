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Биржи США закрылись в минусе на фоне сообщений о новых пошлинах
07:32 18.06.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам пятницы снизились после того, как президент страны Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта.
Трамп в пятницу сообщил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год - таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. По словам Трампа, данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США.
Министерство коммерции КНР в ответ на это заявило, что в связи с введением США ввозных пошлин все достигнутые ранее с американской стороной договоренности по торговым вопросам аннулируются.
Кроме того, в пятницу ФРС объявила о снижении промышленного производства в стране в мае в месячном выражении на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста на 0,2%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, вырос до 99,3 пункта с 98 пунктов в мае. Аналитики ожидали роста индикатора до 98,5 пункта.
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