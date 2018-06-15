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Рынок акций Украины завершил торговую неделю в «зеленой зоне»
18:34 15.06.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,04% - до 1620,5 пункта, индекс ПФТС - на 1,86%, до 462,81 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 192,3 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+6,73%), "Турбоатома" (+3,21%) и "Донбассэнерго" (+2,63%).
Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-2,27%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+3,33%) и "Центрэнерго" (+0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв упал на 1,03% - до 471,15 пункта при объеме торгов 2,7 млн злотых (19,3 млн грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги "Кернела" (-1,39%), "Астарты" (-1,2%) и агрохолдинга ИМК (-0,79%).
В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+3,96%), "Милкиленда" (+1,67%) и "Агротона" (+1,05%).
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