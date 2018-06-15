Биржи АТР закрылись 15 июня в основном снижением на опасениях торговой войны США и Китая

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно снизились на опасениях торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,8%, до 2404,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,73%, до 3021,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1691,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 0,43%, снизившись до 30309,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, достигнув 6094 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%, до 22851,75 пункта.

В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу источники издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в 50 миллиардов долларов.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее в пятницу сообщил, что Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары.

"Введение пошлин (на товары - ред.) из Китая - это одно из нескольких направлений, по которым США борются в вопросах торговли", - приводит агентство Рейтер мнение стратега J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя (Tai Hui). По его словам, введение пошлин может распространиться на автомобильный рынок, что впоследствии может влиять на настроения участников рынка в течение лета.