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Основные индексы США преимущественно выросли 14 июня на фоне внутренней статистики
07:34 15.06.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам четверга преимущественно выросли на фоне статистики по розничным продажам и рынку занятости страны, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,1%, до 25175,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,85%, до 7761,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2782,49 пункта.
Как стало известно в четверг, объем розничных продаж в США в мае в месячном выражении вырос на 0,8% против ожиданий роста на 0,4%, а число заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 4 тысячи и составило 218 тысяч, тогда как эксперты, напротив, ждали роста индикатора до 223 тысяч.
Ранее Федрезерв ФША по итогам встречи, завершившейся в среду, ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.
Европейский центробанк в четверг также сделал шаг к ужесточению монетарной политики, объявив о намерении сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с нынешних 30 миллиардов евро. После этого, как сообщалось в релизе ЕЦБ, покупки, как ожидается, будут свернуты.
"ЕЦБ хорошо поработал, телеграфируя, что собирается сделать. Драги следуют курсу Бернанке с политикой нулевых ставок, покупкой бондов, и, в итоге, с сокращением баланса центробанка", - сказал главный стратег по фондовым рынкам Federated Investors Фил Орландо (Phil Orlando), которого цитирует агентство MarketWatch.
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