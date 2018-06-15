Цены на светлые нефтепродукты 14 июня в мелком опте продолжают снижаться

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 июня 2018 г. отмечался незначительные колебания розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 1.0 коп/л до 29.60 грн/л. Стоимость дизельного топлива евро сохранилась на уровне предыдущего дня и составляет 27.41 грн/л.

Цена на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 июня 2018 г. не изменилась и составила 13.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.15 23.00 0.00 -0.02 Бензин А-95 евро 29.60 25.00 0.02 -0.00 Дизельное топливо Евро 27.41 24.09 0.00 -0.04 Сжиженный газ 13.18 12.00 0.00 -0.01





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.06.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 0,0 27,79 0,0 12,89 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 0,0 SHELL 30,35 0,0 31,35 0,0 28,85 0,0 13,30 0,0 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,89 0,0 28,09 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,47 0,0 13,56 0,0 ТНК 28,53 -6,7 28,97 0,0 26,90 0,0 13,06 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

14 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро снизилась 1 коп/л до 25.53 грн/л, бензина А-95 евро - на 3 коп/л до 26.41 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 5 коп/л до 23.93 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июня по 14 июня 2018 г. увеличилась на 1.2%, или 259.4 грн/т, и находится на уровне 22710.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 186.8 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.53 -0.03 -0.79 -2.38 Бензин А-95 евро 26.41 -0.10 -0.73 -2.17 Дизельное топливо евро 23.93 -0.21 -0.94 -3.21

Средняя мелкооптовая цена на дизтопливо евро: