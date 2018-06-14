Биржи США закрылись 13 июня в минусе на итогах ФРС

Основные фондовые индексы США в среду снизились по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,47%, до 25201,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,11%, до 7695,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 2775,63 пункта.

ФРС США по итогам заседания 12-13 июня повысил базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Регулятор отметил, что экономика США развивается "уверенными темпами", и сообщил, что нацелен на дальнейшее постепенное ужесточение монетарной политики. Федрезерв повысил прогноз по числу повышений ставки в текущем году - теперь ожидается четыре повышения, тогда как в марте Федрезерв прогнозировал три повышения ставки.

Риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на американской экономике, которая демонстрирует прекрасные результаты, заявил в ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.