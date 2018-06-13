Фондовые индексы Украины 13 июня продолжили разнонаправленное движение

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду вновь завершили торги без единой динамики: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 3,17% - до 1571,18 пункта, индекс ПФТС повысился на 4,34% - до 455,04 пункта.

Объем торгов на УБ составил 2,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 626,3 млн грн, в том числе акциями - 1,6 млн грн.

Все индексные акции УБ, за исключением заблокированных бумаг "Мотор Сичи", завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по акциям Райффайзен Банка Аваль (-6,98%), "Центрэнерго" (-6,88%) и "Донбассэнерго" (-2,13%).

Несмотря на рост индекса ПФТС, индексные акции "Центрэнерго" и Райффайзен Банка Аваль подешевели на 2,45% и 6,45% соответственно.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,02% - до 479,35 пункта при объеме торгов 1,7 млн злотых (12,2 млн грн).

Среди индексных акций дешевели бумаги KSG Agro (-15,45%), "Кернела" (-1,75%) и "Агротона" (-1,24%).

Дорожали акции "Астарты" (+1,95%).