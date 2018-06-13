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Биржи США в основном выросли 12 июня на фоне ожидания итогов заседания ФРС
07:34 13.06.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва и первой в истории встречи президента страны с лидером Северной Кореи, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%, до 25320,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,57%, до 7703,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,17%, до 2786,85 пункта.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Во вторник началось двухдневное заседание Федрезерва США, от которого участники рынка ждут повышения процентных ставок. В четверг будут объявлены результаты заседания Европейского центробанка.
"Это довольно спокойный день, поскольку инвесторы стараются не делать резких движений перед заседаниями двух центробанков", - отметил агентству MarketWarch управляющий директор по продажам Themis Trading Марк Кепнер (Mark Kepner).
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