Американские индексы выросли 11 июня на ожидании первой в истории встречи глав США и КНДР

Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника в незначительном плюсе на фоне ожидания первой в истории встречи президента страны с лидером Северной Кореи, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,02%, до 25322,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7659,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2782 пунктов.

Как ожидается, во вторник в Сингапуре на острове Сентоса Трамп и Ким Чен Ын обсудят пути денуклеаризации и мира Корейского полуострова и налаживания отношений между двумя странами. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.

Кроме того, инвесторы ждут новостей от центробанков - позднее на этой неделе состоятся заседания Федрезерва США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии.

"По опыту геополитика не слишком влияет на рынки в долгосрочной перспективе. Однако эта неделя будет интересной, поскольку очень много всего произойдет за относительно тихий период", - приводит агентство MarketWatch слова президента Tower Bridge Advisors Марис Огг (Maris Ogg).