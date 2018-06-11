Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно 11 июня, Япония и Гонконг завершили торги в плюсе

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в понедельник в ожидании ряда важных событий, запланированных на текущую неделю.

Внимание трейдеров направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где должны состояться их переговоры. Особое внимание в ходе переговоров, как ожидается, будет уделено денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил Д.Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успеха саммита в Сингапуре.

"Сложно сказать, насколько далеко зайдут лидеры США и КНДР в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако если переговоры продолжатся, можно будет говорить об ослаблении геополитических рисков, что благоприятно для фондовых рынков", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Aizawa Securities в Токио Икуо Митсуи.

"В том случае, если ФРС укажет на возможность в общей сложности четырех повышений ставки в этом году, трейдеры могут воспринять это как сигнал усиления экономики США, - говорит эксперт. - Это благоприятно, в частности, для японского рынка".

Среди японских компаний лидерами роста в понедельник стали бумаги ритейлеров и представителей технологического сектора.

Стоимость бумаг Seven & i увеличилась на 3%, Aeon - на 2,2%, Fast Retailing - на 2,5%. Акции SoftBank подорожали на 1,7%, NTT Docomo- на 0,4%.

Капитализация японского девелопера Sekisui House упала на 7% на слабой квартальной отчетности компании.

В Гонконге дорожают бумаги нефтекомпании Cnooc (1,8%) и интернет-гиганта Tencent (1%).

Стоимость акций Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейшего мирового производителя аккумуляторов для электромобилей, взлетела на 44% в ходе первых торгов после IPO. Компания разместила 10% капитала в рамках IPO и привлекла $2 млрд.