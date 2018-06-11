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Биржи США завершили торги 8 июня в плюсе на фоне первого дня саммита G7
07:36 11.06.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в плюсе на фоне сбора лидеров стран "Большой семерки" в канадском Квебеке, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта.
Внимание участников рынка в пятницу сосредоточено на встрече лидеров стран "Большой семерки", которая проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек на фоне разногласий между США и остальными участниками объединения в связи с пошлинами на импорт стали и алюминия, введенными американской стороной.
Незадолго до саммита G7 президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес. В четверг агентство Блумберг сообщило, что Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий по ряду вопросов, в том числе торговых, с США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что он будет защищать интересы канадского народа, даже если это спровоцирует разногласия с соседними странами, подразумевая США. При этом президент США Дональд Трамп в день саммита вновь обвинил Францию и Канаду в действующих торговых пошлинах в адрес США.
"Я бы не удивился, если бы рынки на фоне G7 снижались, и то, что они растут, обнадеживает - это признак устойчивости", - приводит агентство MarketWatch слова менеджера BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски (Leo Grohowski).
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