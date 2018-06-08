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Биржи АТР закрылись 8 июня в минусе на статистике из Японии и в ожидании саммита G7
13:18 08.06.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением после публикации слабой статистики по ВВП Японии и на фоне осторожных торгов перед стартом саммита G7, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,36%, до 3067,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1751,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,76%, до 30958,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2451,58 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,56%, опустившись до 22694,5 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, до 6045,2 пункта.
По данным правительства Японии, ВВП страны в первом квартале 2018 года, по второй оценке, сократился на 0,2% к предыдущему кварталу. При этом аналитики ожидали сокращения только на 0,1%. В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте показал снижение на 0,6% против прогнозов уменьшения показателя на 0,4%.
Кроме того, снижение бирж отражает безрисковые настроения на рынке в связи с предстоящим саммитом "Большой семерки". Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.
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